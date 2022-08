Après plusieurs expĂ©riences dans le marketing digital, Marvin s’est naturellement orientĂ© vers le growth marketing. D’abord apprenant, il est ensuite devenu formateur chez GrowthTribe.

Marvin accompagne les professionnels et les boîtes à se former au growth marketing. Il est spécialisé en Awareness et Acquisition, prospection BtoB, content marketing et personal branding sur LinkedIn.