Content Manager depuis 4 ans, Céline a rejoint la team Shapr pour définir et mettre en place la stratégie de contenu, et notamment celle de Shapr Talent.



A travers différents contenus (articles, posts LinkedIn, ebooks, webinars …), elle aide les startups à optimiser leur process de recrutement et à trouver leurs prochaines pépites Sales, Growth, Marketing & RH.