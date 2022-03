En France, seul 7% des recrutements sont issus de candidatures à des offres d’emploi.

On parle de « marché caché » pour désigner toutes les offres d’emploi qui seront pourvues par le réseau ou par opportunisme (on tombe par hasard sur un super candidat et cela déclenche un besoin pour la boite) sans qu’il n’y ait jamais eu d’annonce postée sur un job board. Et ainsi il trouve son nouveau job en startup !