Je recrute des Sales & Growth





Recevoir des opportunités !









Recevoir des opportunités !





Je recrute des Sales & Growth





Je veux connaitre mon package



Décroche ton nouveau job en startup – 5 à 10 entretiens en 48h !

Passe sur notre plateforme et fais-toi chasser par les meilleures startups de Paris

(en présentiel ou en flex-remote)

Réservé uniquement aux profils Sales, Growth/Marketing et RH !



Me faire chasser





Décroche ton nouveau job en startup – 5 à 10 entretiens en 48h !

Passe sur notre plateforme et fais-toi chasser par les meilleures startups à Paris 🚀



Me faire chasser !



+1000 startups chassent leurs pépites sur Shapr Talent :













Pourquoi passer par Shapr Talent ?

1/ Tu ne postules qu’une seule fois

Et tu es sollicité pour 5 à 10 demandes d’entretien en 48h

1. Pas de CV, envoie juste ton Linkedin

Fini le temps perdu à envoyer des centaines de candidatures à des recruteurs qui ne vous répondront jamais parce que l’offre est déjà caduque.

2. Passe dans la newsletter Shapr Talent

Elle est envoyée à + 1000 startups puis ton profil reste dispo et visible le temps nécessaire sur notre plateforme de talents.

3. Obtiens 5 à 10 entretiens en 48h

Tu n’as plus qu’à attendre que les startups qui ont flashé sur ton profil te contactent et à décrocher ton futur job en startup.

1. Pas de CV, envoie juste ton Linkedin

Fini le temps perdu à envoyer des centaines de candidatures à des recruteurs qui ne vous répondront jamais parce que l’offre est déjà caduque.

2. Passe dans la newsletter Shapr Talent

Elle est envoyée à + 1000 startups puis ton profil reste dispo et visible le temps nécessaire sur notre plateforme de talents.

3. Obtiens 5 à 10 entretiens en 48h

Tu n’as plus qu’à attendre que les startups qui ont flashé sur ton profil te contactent et à décrocher ton futur job en startup.

2/ Tu accèdes au « marché caché » de l’emploi 😎

Une majorité de startups recrutent avant même de publier une offre

En France, seul 7% des recrutements sont issus de candidatures à des offres d’emploi.

On parle de « marché caché » pour désigner toutes les offres d’emploi qui seront pourvues par le réseau ou par opportunisme (on tombe par hasard sur un super candidat et cela déclenche un besoin pour la boite) sans qu’il n’y ait jamais eu d’annonce postée sur un job board. Et ainsi il trouve son nouveau job en startup !

3/ Un Talent Manager t’aide à te mettre en valeur 💪

Et te suit tout au long du process jusqu’à ce que tu trouves l’aventure qui te correspond

Comprendre ton envie

Mettre en valeur ce qui te rend unique

(tes forces, réalisations…)

Faire avec toi le suivi des sollicitations reçues et t’aider (si besoin) à prendre la meilleure décision pour toi



Je m’inscris !





Comprendre ton envie

Mettre en valeur ce qui te rend unique (tes forces, réalisations…)

Faire avec toi le suivi des sollicitations reçues et t’aider (si besoin) à prendre la meilleure décision pour toi



Je m’inscris !





8 nouveaux profils par newsletter 💌

2 x par semaine

Les 5% meilleurs candidats



Passer dans la newsletter





Service 100% gratuit pour les candidats

Plus besoin d’envoyer des dizaines de CVs et lettres de motivation

Fini le temps perdu à envoyer des centaines de candidatures à des recruteurs qui ne vous répondront jamais parce que l’offre est déjà caduque.

Postuler 1 seule fois à Shapr Talent vous donnera de la visibilité auprès de + 900 startups.

Et ce sont elles qui vous solliciteront !

Si vous étiez déjà en process avec l’une des startups Shapr Talent ?

Aucune inquiétude !

Cela renforce au contraire votre légitimité car les startups abonnées à Shapr Talent savent que nous ne gardons que les 5% meilleurs candidats screenés.

Ce sera donc un argument de plus pour avancer avec vous.

Une opportunité unique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sed elementum libero, eget lacinia eros. Quisque a facilisis nisi.



Je m’inscris



Ton employeur actuel est une startup cliente Shapr Talent ?

Pas de panique on a tout prévu ! C’est évidemment un cas qui arrive régulièrement puisqu’un grand nombre de startups de la FrenchTech sont clientes Shapr.

C’est pourquoi on a développé une feature qui permet de cacher ton profil à ton employeur sur la plateforme ET sur la newsletter.

Tu peux donc t’inscrire en toute sérénité

Tu n’es pas en recherche tout de suite ?

Aucun problème, tu peux remplir le formulaire en indiquant que pour le moment tu es bien dans ton poste mais que tu aimerais être recontacté dans 3, 6 mois…

Comme ça on pensera à te relancer à ce moment-là et ça nous évite de nous perdre complètement de vue.

Nombre de candidats ont eu de belles surprises grâce à ce rappel 😉

🤑 Tu ne sais pas quel package demander ?

Télécharge gratuitement ta grille de salaire Sales & Growth en startup

« Grille hyper claire qui m’a permis de négocier ma rémunération pour le nouveau challenge que je vais entreprendre en tant que KAM. »

Natacha





Recevoir la grille gratuitement



💞 Les verdict de nos candidats

J’ai adoré le fait que ce soit les entreprises qui me sollicitent ! Surtout que dans le lot il y avait Qonto, mon coup de coeur »

Imane – Business Developper chez Qonto







En plus de l’approche innovante, on sent que les entreprises s’intéressent vraiment à notre profil ! »

Maxime – Sales Executive chez MoovOne





J’ai adoré le fait que ce soit les entreprises qui me sollicitent ! Surtout que dans le lot il y avait Qonto, mon coup de coeur »

Imane – Business Developper chez Qonto





En plus de l’approche innovante, on sent que les entreprises s’intéressent vraiment à notre profil ! »

Maxime – Sales Executive chez MoovOne

Découvrez les autres services de l’écosystème Shapr







L’app mobile N°1 de networking.

2,5M d’utilisateurs (dont 60% aux US).







Trouve ton Strategic Advisor parmi

280 des meilleurs entrepreneurs tech.







Le fonds de Seed monté par une startup.

Des tickets de 0,3 à 1M€.



Je networke





Je cherche un advisor





Je lève des fonds



© Shapr 2021 – CGS – Mentions légales