Après avoir été Entrepreneuse, Head of Sales et Business Unit Manager, Elsa est aujourd’hui CMO de Shapr et CEO de Shapr Talent qui présente chaque semaine les meilleurs candidats en startup sur le marché.

La mission de cette activité de Shapr : simplifier la recherche de talents en startup afin de libérer les agendas des Fondateurs, Head of ou RH pour leur permettre de se focus sur des missions à plus forte valeur ajoutée et ainsi d’accélérer la croissance de leur boite.

Pour elle, travail rime avec passion et créativité. Elle aime identifier de nouvelles opportunités business et lancer des projets en mode test & learn.